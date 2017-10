Les cyber-catastrophes s’enchaînent et inondent la rubrique des faits divers de nos journaux. Les vols de données en particulier s’amoncellent et notre futur numérique ne s’annonce en conséquence pas des plus heureux.

Face à cette avalanche de cyber-catastrophes, il est difficile d’avoir une vue globale à jour. Il existe pourtant quelques sites qui peuvent vous permettre d’y voir un peu plus clair.

Une super vision dynamique des vols de données intégrant une échelle historique et un détail du vol et des données disponible en 1 clic. A noter que le site propose également en accès libre la source des données utilisées pour l’infographie dynamique.

Savez-vous que plus de 9 milliards de données ont été volées depuis 2013? Si vous souhaitez suivre en direct l’évolution désolante de ce chiffre, le Breach Level Index proposé par Safenet vous y aidera certainement.

