La sécurité est aujourd’hui un vecteur stratégique d’évolution de la finance. En particulier, la biométrie permet d’apporter une meilleure expérience utilisateur en réduisant les frictions sans compromettre la sécurité.

Dans sa 5ème étude mondiale sur les paiements numériques, Mastercard montre que la sécurité fait partie du développement des cartes bancaires. Le phishing et le piratage sont bien sûr des sujets centraux. La sécurité n’est pas qu’un problème à l’image des nouveaux développements dans la reconnaissance faciale et l’empreinte digitale qui sont aujourd’hui largement plébiscités.

Cette image est extraite d’une infographie beaucoup plus complète qui montre globalement les dernières tendances où la sécurité a bien sûr son mot à dire:

Voici le communiqué de presse associé

The fifth annual Mastercard Digital Payments Study, conducted in partnership with PRIME Research, identifies key trends around digital payment methods, technologies and purchases. This year, we examined more than 3.5 million social conversations from 188 markets across the globe to determine how consumers are talking about ways they pay and which innovations are most exciting.