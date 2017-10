L’éditeur de sécurité russe Kaspersky est à nouveau rattrapé par l’actualité. Le bannissement de ses produits par l’administration américaine décroche des arguments.

Des données confidentielles à la maison

Le Wall Street Journal a annoncé le 5 octobre dernier que des hackers travaillant pour le gouvernement russe ont volé des informations secrètes en exploitant des informations provenant d’antivirus Kaspersky.

Les informations volées concernent des détails sur la façon dont les États-Unis pénètrent les réseaux informatiques étrangers et se défendent contre les cyberattaques.

Un contractant de la NSA aurait déplacé les données à son domicile pour travailler après les heures de travail avec des informations classifiées sans approbation de la NSA. Les pirates russes auraient alors pu identifier ces informations et accéder à sa machine car il utilisait le logiciel Kaspersky.

L’antivirus, le nouvel outil de l’espion?

Tous les produits antivirus, y compris Kaspersky, fonctionnent de manière similaire. Le produit est installé sur l’ordinateur pour détecter les logiciels malveillants. Pour maintenir la capacité de détection à jour, le logiciel se connecte régulièrement à la société d’antivirus.

Cette connexion est à double tranchant. Elle permet bien sûr de mettre à jour le logiciel, mais elle permet également à l’entreprise d’inspecter les fichiers sur l’ordinateur.

Des questions ouvertes

Il n’est pas clair comment ce vol de données a eu lieu. Les points d’attaque sont nombreux : une compromission du poste de travail, une interception lors de la transmission de données avec l’éditeur ou directement chez l’éditeur de sécurité.

Sans remettre en doute cette actualité, il est nécessaire de rester attentif à ces cyber-menaces qui ne doivent pas faire oublier le contexte baigné d’espionnages et de guerres économiques. La souveraineté des produits de sécurité reste donc une vraie problématique pour la Suisse.

Bien sûr, Kaspersky infirme toute implication dans ce piratage