Si vous ne l’avez pas remarqué, le Conseil fédéral a adopté le 15 septembre 2017 un projet de révision totale de la loi sur la protection des données (LPD).

Selon son communiqué, la révision est un pas important pour l’économie suisse. D’un côté, les citoyens devraient ainsi être mieux renseignés sur les traitements de leurs données par des entreprises. De l’autre, la modification de cette législation suisse l’aligne également sur les standards européens. Cela devrait en conséquence offrir les conditions requises pour assurer la transmission sans obstacles de données entre la Suisse et les États de l’UE.

Berne, 15.09.2017 – Face à la révolution numérique, le Conseil fédéral juge nécessaire d’adapter la protection des données et de renforcer les droits des citoyens. Il entend en outre harmoniser le droit suisse en la matière avec les standards de protection de l’UE et du Conseil de l’Europe.

et l’avis du préposé:

Buts Le développement fulgurant des technologies d’information et de télécommunication et la numérisation de la société qu’il entraîne dans son sillage ont imposé une refonte des législations en matière de protection des données du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, refonte qui a à son tour nécessité la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données, en vigueur depuis 1993.