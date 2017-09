Le nombre est astronomique mais les dernières données rapportées par WebRoot ne montre pas de fléchissement aux cyber-attaques de phishing. Les dernières années ont par ailleurs connu une évolution dramatique dans la sophistication des attaques de phishing.

Des attaques dorénavant pointues et ciblées

Initialement, les campagnes de phishing étaient composées de courriels massifs construits de manière grossière pour capter autant de victimes que possible. Aujourd’hui, il faut être conscient que les attaques d’aujourd’hui deviennent très ciblées et difficiles à détecter. Plus important encore, elles sont omniprésente dans nos boîtes de réception.

Selon les dernières données de Webroot, une moyenne de 1,385 millions de sites de phishing spéciaux sont créés chaque mois, avec un chiffre étonnant de 2,3 millions en mai 2017. La grande majorité des sites de phishing utilisent des domaines associés, incitant les utilisateurs à penser qu’ils cliquez sur des sites légitimes, ce qui augmente la probabilité que l’attaque réussisse.

Pour voir le détail, voici son dernier rapport trimestriel:

Les attaques de phishing reste une véritable menace pour la cyber-sécurité des personnes et des entreprises. Selon une annonce du service public du FBI du 4 mai 2017, les escroqueries de phishing ont coûté aux entreprises américaines près de 500 millions de dollars par année sur une période de trois ans entre octobre 2013 et décembre 2016

Pour en savoir plus, voici le lien vers le communiqué de WebRoot:

Nearly 1.5 Million New Phishing Sites According to the September 2017 Webroot Quarterly Threat Trends Report, 1.385 million new, unique phishing sites are created each month, with a high of 2.3 million sites created in May. The data; collected by Webroot, a leader in endpoint security, network security, and threat intelligence; show today’s phishing attacks are highly targeted, sophisticated, hard to detect, and difficult for users to avoid.

Et un autre article en relation