Le Chaos Computer Club (CCC) s’est fendu d’une analyse cinglante du logiciel allemand de vote électronique. Le logiciel incriminé PC-Wahl de la société voteIT permet de gérer les votes et leur consolidation au niveau national.

Dans son rapport ci-dessous, le CCC liste une série de vulnérabilités logicielles et de faiblesses de configuration de l’infrastructure. Il serait ainsi possible d’intercepter et de modifier des données.

Son rapport de 20 pages présente ses principaux constats et propose également une série de recommandations pour corriger la situation.

La critique du CCC est particulièrement acerbe car elle considère que les bases de la sécurité n’ont pas été respectées. A noter que des outils de piratage de PC-Wahl sont aujourd’hui déjà disponibles sur le net.

Cette annonce tombe justement quelques jours avant les élections fédérales allemandes de 2017 qui se tiendront le 24 septembre pour le renouvellement des 630 sièges du Bundestag. Dans tel processus démocratique, il est évident qu’il ne doit pas être possible de remettre en question les résultats des votes.

La presse allemande a développé plusieurs articles sur ce rapport. Par contre, aucun commentaire du côté de l’éditeur de PC-Wahl. Il y a fort à parier que les contrôles et analyse de sécurité s’enchaînent néanmoins dans l’arrière-scène.

Pour en savoir plus, voici le communiqué du CCC et d’autres articles sur cette actualité.

