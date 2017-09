La société e-Xpert Solutions organise le 19 octobre prochain un séminaire sur le nouveau règlement général sur la protection des données, le RGPD en français ou GDPR en anglais.

Pour rappel, les dispositions de ce nouveau texte de référence européen sont applicables à l’ensemble des 28 États membres de l’Union Européenne dès le 25 mai 2018.

Inutile de penser que ce règlement ne concerne pas la Suisse. En effet, sitôt qu’il y a un traitement de données à caractère personnel de citoyens européens, celui-ci s’applique. Une raison suffisante pour suivre le séminaire dont voici toutes les informations utiles.

Un séminaire pour les entreprises suisses

La nouvelle réglementation Européenne pour la protection des données est entrée en vigueur il y a plus d’un an et les entreprises concernées doivent se mettre en conformité avant fin Mai 2018. S’agissant d’une réglementation européenne, la Suisse pourrait ne pas se sentir concernée… Et bien ce serait une “grave” erreur !

A moins d’être une entreprise Suisse n’offrant des services qu’aux helvètes et ne traitant aucune donnée à caractère personnel d’individus membres de l’Union Européenne, vous êtes concernés.

Et cela risque in fine d’être la grande majorité des entreprises (PME ou grands groupes) de la Confédération. De plus, la Suisse fait partie de cet espace économique et l’harmonisation des règles sera certainement une priorité pour la confédération lors de la révision de la LPD (Loi sur la Protection des Données), et pour les cantons dans le cadre de leur législation locale. Donc autant se préparer. Mais avant tout, qu’est ce que cela implique exactement ? Venez le découvrir lors de notre séminaire dédié à la thématique GDPR.

AGENDA

08h30-09h00 – Café d’accueil / enregistrement

09h00-09h45 – Principaux aspects et exigences de la réglementation GDPR.

Nicolas Vernaz – PwC – Director, Data Protection and Regulatory Compliance

09h45-10h30 – Concepts techniques aidant à la mise en conformité.

Yann Desmarest et Yoann Le Corvic – e-Xpert Solutions SA – Senior Security Engineer

10h30-10h45 – Pause Café

10h45-11h30 – GDPR Compliance and Its Impact on Security and Data Protection Programs.

Ian Wallace – Forcepoint LLC – Senior Sales Engineer

11h30-12h15 – Obligations légales pour les entreprises Suisses.

Sebastien Fanti – Avocat et Notaire, préposé à la protection des données et à la transparence du canton du Valais, associé et fondateur du Cabinet international d’avocats technologues Lexing

12h15-14h00 – Repas

