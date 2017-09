Une faille informatique a touché la Confédération entre 2014 et 2017 “De 2014 à 2017, une faille de sécurité a frappé l’informatique fédérale. Elle aurait pu permettre un accès non autorisé à un nombre limité d’applications. Il n’existe toutefois aucun indice d’infiltration”

Plus de 5000 sites frauduleux du domaine .ch supprimés en huit mois “Sur les huit premiers mois de 2016, 5000 adresses frauduleuses de boutiques en ligne du domaine .ch ont été supprimées, contre 700 l’année dernière, des chiffres en hausse, annonce la fondation Switch lundi.”

Comment s’acheter un MacBook pour 1 dollar via à une faille SAP “Une faille dans un serveur SAP permet de prendre le contrôle total du système de paiement, autant pour voler les données confidentielles des clients que pour modifier le prix des articles.”

Clients de Digitec et Galaxus aussi concernés par le vol de données “Les autorités suisses avaient indiqué mardi qu’environ 21’000 combinaisons de noms et de mots de passe, donnant accès à des services en ligne, auraient été dérobées. Des clients de Digitec-Galaxus sont aussi concernés par le vol de données.”

Google Reminding Admins HTTP Pages Will Be Marked ‘Not Secure’ in October “Google began sending out notices to site owners this month, reminding those who haven’t yet migrated from HTTP to HTTPS that in October their sites will be marked “NOT SECURE.””

Cancer Treatment Center Notifies 19K Patients of Ransomware Attack “A cancer treatment center has notified more than 19,000 patients of a ransomware attack that might have affected their personal and medical information.”

Intel ME controller chip has secret kill switch “Security researchers at London-based Positive Technologies have identified an undocumented configuration setting that disables Intel Management Engine 11, a CPU control mechanism that has been described as a security risk”

Sur Android, le Wi-Fi peut vous tracer même s’il est désactivé “Certains smartphones émettent des trames Wi-Fi en permanence pour faciliter la géolocalisation. Une fonction qui peut être détournée à des fins de surveillance, par exemple pour analyser la fréquentation des magasins”

Plus de 100 000 smartphones Android esclaves d’un botnet DDoS “Les victimes étaient infectées par des centaines d’applications en apparence inoffensives, diffusées par le Google Play Store.”

500 000 Américains doivent patcher leurs pacemakers pour éviter une attaque… et la mort “Une faille dans l’algorithme d’authentification des pacemakers du fabricant St Jude Medical (groupe Abbott) permet à un attaquant d’envoyer des commandes malveillantes par radiofréquence. Et de provoquer le cas échéant un arrêt cardiaque.”

Beware scammers phishing for disaster charity – or anything else ” US CERT (United States Computer Emergency Readiness Team) issued a “Potential Hurricane Harvey Phishing Scams” notice this week, warning people to remain vigilant for malicious cyber activity seeking to capitalize on interest in Hurricane Harvey”

Thousands of sensitive mercenary resumes exposed after security lapse “The resumes contained personal and sensitive information on prospective private security contractors, many of which have top secret security clearance.”

Google Error Causes Widespread Internet Outage in Japan “An error on Google’s part has caused widespread Internet outages in Japan for about an hour, on Friday, August 25. The downtime was caused by a BGM route hijack that began at 12:22 PM local Japan time and was resolved by 1:01 PM.”

Man Who Refused to Decrypt Hard Drives Still in Prison After Two Years “Francis Rawls, a former Philadelphia cop, will remain in jail for refusing to decrypt a hard drive federal investigators found in his home two years ago during a child abuse investigation.”

465k Pacemakers vulnerable; users must visit doctors for fix “It is no surprise that Pacemaker, the small device that is implanted in the body of a patient to deal with life-threatening cardiac rhythmic issues are open to critical vulnerabilities. Now, Food and Drug Administration (FDA) has sent out a security notice that around 465,000 (half a million) Pacemaker devices are vulnerable to hack attacks and require a critical software update to protect them.”

Leaked Accounts in Switzerland – GovCERT “MELANI/GovCERT has been informed about potentially leaked accounts that are in danger of being abused. MELANI/GovCERT provides a tool for checking whether your account might be affected: https://checktool.ch”

Three Lithuanians hackers detained for stealing sensitive data from plastic surgery clinic “Three citizens of Lithuania, among which there are professional programmers, were arrested on Wednesday. According to Lithuanian Criminal Police Bureau, the suspects stole client database and demanded ransom from clinic and clients”

Yahoo must face litigation by data breach victims: US judge “A U.S. judge said Yahoo must face nationwide litigation brought on behalf of well over 1 billion users who said their personal information was compromised in three massive data breaches.”

Ransomware is Going More Corporate, Less Consumer “Cybercriminals on average charge $544 for ransom per device, signaling a new sweet spot for payouts.”