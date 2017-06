Voici à quoi ressemble une ferme à clics

Dans le monde des arnaques, voici pour votre culture un exemple de ferme à clics, ces usines qui proposent des clics pour gonfler la popularité d’un produit ou ses revenus publicitaires par exemple.

Dans ce cas, la ferme était pilotée par 3 escrocs qui ont été arrêtés en Thaïlande et qui utilisaient près de 500 iPhone, 9 PC et près de 350.000 cartes SIM. Cela donne une idée de la taille de l’arnaque et en conséquence des gains potentiels.

Fraude: envie de voir à quoi ressemble une ferme à clics de l’intérieur ? Non, il ne s’agit pas d’une boutique Apple Thaïlandaise sur la photo, mais d’une ferme à clics, dont l’objectif est de créer de faux clics sur internet afin de gonfler artificiellement la popularité d’un produit, d’un site ou d’une application par exemple.