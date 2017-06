Pourquoi la cyber-sécurité va mieux dans le monde #infographie

Les répondants à un récent sondage réalisé par Tech Pro Research étaient optimistes quant à la cybersécurité au sein de leurs organisations. Ainsi, lorsqu’on leur demande des explications supplémentaires, ceux qui ont déclaré que la cybersécurité de leur entreprise s’étaient améliorés le plus souvent ont donné ces quatre réponses:

L’étude montre globalement que la perception de la cyber-sécurité s’est améliorée au cours de l’année comme le récapitule l’infographie suivante:

Mobile and IoT-connected devices present special security risks that many companies are still figuring out how to mitigate. ZDNet’s sister site, Tech Pro Research, recently polled IT professionals about the state of cybersecurity in their workplaces. Most seemed to feel that cyberthreats were relatively well controlled.