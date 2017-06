Les 6 étapes d’une menace avancée persistante #APT #Infographie

Hors des habituelles attaques de déni de services et autres campagnes de phishing et de spam épicées de malwares, les responsables sécurité ne doivent pas oublier les APT, ces menaces perfides qui peuvent rester indétectées pendant des mois voire même des années.

Face à ces menaces avancées, pas de remède miracle.

Sans se focaliser sur les chiffres (pas trouvé de date), l’infographie ci-dessous présente et rappelle les 6 étapes d’une telle attaques. Il y a donc 6 opportunités de détecter une telle attaque. Il reste maintenant à savoir associer les bonnes données pour mettre en évidence au plus tôt les signaux faibles qui peuvent in fine révéler la compromission du système IT.

