Le crowd-sourcing pour pister les pédophiles

Voici une initiative d’Europol intéressante pour la sécurité. En sachant que l’on est plus fort ensemble, Europol propose donc d’utiliser la puissance des foules pour les aider dans leurs investigations contre les pédophiles.

Sur la page suivante, Europol demande d’identifier des objets, leur provenance, leur fabricants, …

PDF You can help us to trace an object and stop child abuse The most innocent clues can sometimes help crack a case. The objects are all taken from the background of an image with sexually explicit material involving minors. For all images below, every other investigative avenue has already been examined.