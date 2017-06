La veille Sécurité (4 juin 2017) – 28 GB de données confidentielles du gouvernement américain sur Amazon en libre accès et des photos de patients volées en Lettonie

Cette semaine est habituellement remplie de vols de données, d’infections par des malwares tordus et des risques supplémentaires pour nos données personnelles.

Cette fois-ci, ce n’est pas vraiment un vol mais plutôt une perte de 28GB de données du gouvernement américain qui se fait remarquer. Ainsi, plus de 60’000 fichiers ont été trouvés en libre accès sur le cloud Amazon et contenant par exemple des mots de passe en clair de sous-traitants travaillant avec des organisations de la défense américaine et la CIA. D’un autre côté, les Américains commencent à collecter les identifiants des réseaux sociaux de demandeurs de visa. Espérons que toutes ces données ne se perdent pas …

En Europe, une agence lettone fait partie des victimes d’un vol de données et d’une demande de rançon cette semaine; Des photos de patients se sont ainsi envolés sur le web. De son côté, en Suisse, près de 90% des entreprises auraient été victimes de cyber-attaques l’année passée selon une étude de KPMG. Alors, cela ne surprendra personne d’apprendre que 250 millions d’ordinateurs se sont fait infectés par le malware chinois Fireball et sont devenus, sans le savoir, des zombies au service d’un botnet.

A la lumière de ces événements et sans parler des actes terroristes de ce week-end, espérons simplement que la prochaine semaine sera moins pis.

Les cyberattaques n’épargnent pas les entreprises suisses, selon une étude “Les entreprises suisses sont elles aussi de potentielles cibles de cybercriminalité. Selon une enquête du KPMG publiée mardi, 88% d’entre elles en ont été victimes au cours des douze derniers mois, contre 54% l’année précédente.”

Les demandeurs de visas américains priés de donner leur identité en ligne “Les Etats-Unis exigent depuis quelques jours des demandeurs de visas des informations sur leur identité et leurs comptes sur les réseaux sociaux, a indiqué un responsable américain.”

Près de quatre cents procédures pour des cas de “phishing” ont été classées “Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé entre 350 et 400 procédures pour hameçonnage de données, ou “phishing”. Malgré les commissions rogatoires, les coupables n’ont pas été retrouvés à l’étranger”

Worldwide spending on security technology to reach $81.7 billion in 2017 “A new update to the Worldwide Semiannual Security Spending Guide from IDC forecasts worldwide revenues for security-related hardware, software, and services will reach $81.7 billion in 2017, an increase of 8.2% over 2016.”

Pour pister les pédophiles, Europol utilise le crowdsourcing “L’office européen des polices a mis en ligne un site web qui affiche des objets du quotidien, extraites depuis des images pédopornographiques. Ceux qui les reconnaissent sont invités à donner des informations.”

LinkedIn Hacker, Wanted by US & Russian, Can be Extradited to Either State “The alleged Russian hacker, who was arrested by the Czech police in Prague last October on suspicion of massive 2012 data breach at LinkedIn, can be extradited to either the United States or Russia, a Czech court ruled on Tuesday.”

China cyber-security law will keep citizens’ data within the Great Firewall “Under the regulations, data on Chinese citizens – including personal information, salary details and more – can only be kept within China. The law would also prevent the transmission of any economic, scientific or technological data overseas on either national security or public interest grounds, as defined by the Chinese government.”

Shadow Brokers : des hackers voulaient se cotiser pour récupérer les outils volés de la NSA (MAJ) “Le mystérieux groupe de pirates réclame l’équivalent de 20.000 euros pour diffuser les outils de piratage. Des chercheurs en sécurité voulaient y souscrire pour les analyser et les rendre inoffensifs. Pour des raisons légales, ils ont laissé tomber. “

Android : vague inquiétante de chevaux de Troie bancaires en France “Des milliers d’utilisateurs, et notamment français, sont victimes de botnets qui réussissent à voler des données bancaires en affichant de faux écrans de connexion sur le smartphone.”

La CNIL autorise l’expérimentation de dispositifs biométriques de reconnaissance vocale par des établissements bancaires “Afin de permettre la réalisation d’expérimentations, notamment pour évaluer l’intérêt du public pour ces services, la CNIL a autorisé neuf établissements bancaires à mettre en œuvre, à titre expérimental, un dispositif d’authentification de clients par reconnaissance vocale”

A simple file naming bug can crash Windows 8.1 and earlier “Like the infamous Windows 95/98 /con/con bug, by simply entering a file name with “$MFT” the file-system bug locks up Windows at best or dumps it into a “blue screen of death” at worse.”

Shadow Brokers launch subscription service for stolen exploits, zero-day leaks “The group attempted to sell the full dump in August last year, of which the price was set at an astounding one million Bitcoin, roughly $567 million at the time or approximately five percent of all Bitcoin in circulation.”

Grozio Chirurgija clinic hacked publishing personal info “A hacking group called Tsar Team, who broke into its servers earlier this year, is now demanding ransom from clients in Germany, Denmark, Norway, the UK and other EU countries.”

BA IT systems failure: Uninterruptible Power Supply was interrupted “An IT bod from a data centre consultancy has been fingered as the person responsible for killing wannabe budget airline British Airways’ Boadicea House data centre – and an explanation has emerged as to what killed the DC”

Fireball malware infected 250 million computers worldwide “Check Point researchers discovered a high volume Chinese threat operation which has infected over 250 million computers worldwide. The installed malware, named Fireball, takes over target web browsers, turning them into zombies.”

Cisco and IBM Team Up on Security “IBM Security and Cisco announced today that they will integrate some of their technology, services, and threat intelligence, in what the two companies say is an effort to team up against the increasing threat of cybercrime.”