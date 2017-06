Comment sécuriser les voitures connectées

De plus en plus de voitures deviennent aujourd’hui de simples objets connectés pour le plus grand plaisir des cyber-criminels à n’en pas douter. C’est dans ce contexte que la Cloud Security Alliance (CSA) a publié son premier rapport de recherche sur la sécurité des véhicules connectés. Un groupe de travail a travaillé sur ce sujet pour proposer des recommandations sur la sécurité de ces gros objets connectés et la réduction des vecteurs d’attaque possibles.

Le Security-by-design comme solution

Comme le fait remarquer la conclusion de ce rapport, le problème est rendu plus complexe par le fait que les véhicules et l’infrastructure n’ont pas été initialement conçus pour être sécurisés face à cette nouvelle connectivité. Pour un système de transport sûr et sécurisé, il est nécessaire de reposer des bases et développer les politiques, les concepts et les opérations nécessaires pour intégrer la sécurité tout au long du design de ces nouveaux objets connectés.

