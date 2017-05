Les recherches #ransomware sur Google explose grâce à la cyber-attaque de ce week-end

La méga cyber-attaque qui s’est effondrée sur le monde ce week-end produit également des effets sur les recherches de Google. En effet, si l’on utilise l’outil Google Trends qui permet d’analyser les tendances de recherche par rapport à des mots clés, il s’avère que le terme ransomware s’est réveillé ce week-end:

Cette illustration ci-dessous représente les 7 derniers jours et l’on voit clairement le pic de ce week-end. Voici donc une autre manière de suivre le taux d’infection par ransomeware.

La tendance est encore plus flagrante si l’on reprend l’historique des recherches sur 12 mois!



Explore search interest for ransomware by time, location and popularity on Google Trends