Infographie : Près de 40% des victimes de ransomware paieraient les attaqueurs

Une récente étude de Trustlook montre que la plupart des internautes ignorent totalement la menace posée par les attaques de ransomware. Les recherches de Trustlook montrent que 48% des consommateurs ne s’inquiètent pas de devenir une victime d’une attaque de ransomware, et seulement 7% des consommateurs non touchés disent qu’ils paieront la rançon s’ils seraient piratés. D’autres résultats de cette analyse montrent par exemple que :

Pour en savoir plus, voici l’article de Trustlook:

New study reveals shocking statistics on ransomware If you think ransomware is a problem that impacts only deep-pocketed big businesses like hospitals or banks, new research by cybersecurity firm Trustlook might make you think differently. In its latest research, Trustlook found that consumers are increasingly being targeted with ransomware-and, perhaps surprisingly, many of them are…