La veille Sécurité (2 avril 2017) – Internet vient de perdre sa liberté aux États-Unis et McDonald’s perd 100’000 données de candidats

Les données de 100’000 personnes volées sur un site de McDonald’s “Le site d’embauche de McDonald’s Canada a été piraté et les données personnelles de près de 100’000 demandeurs d’emploi ont été dérobées, a annoncé vendredi la chaîne de restauration rapide.”

Google Chrome réduit sa confiance dans les certificats TLS de Symantec “De Chrome 59, prévu en juin, à Chrome 64, Google veut réduire peu à peu la durée de validité des certificats actuels de Symantec. La raison : l’autorité aurait fourni de très nombreux certificats sans réellement les contrôler, donnant trop facilement sa confiance. Des mesures que conteste Symantec, qui affirme avoir agi rapidement sur le sujet.”

UBS pemettra à ses clients de signer des documents sous forme électronique “UBS met à disposition de ses clients la possibilité d’utiliser un service de signatures électroniques qualifiées, co-développé par le fournisseur de services de certification SwissSign.”

Apple iCloud hack threat gets worse: Here’s what we’ve learned “Hackers are threatening to remotely wipe an unknown number of iPhones, iPads, and Macs unless Apple pays a ransom. The picture is becoming clearer. This is what you need to know.”

UK government demands backdoors in end-to-end encryption “UK’s Home Secretary Amber Rudd is meeting with tech firms on Thursday to persuade them to cooperate in creating backdoors in end-to-end encryption of instant messaging tools for law enforcement to intercept private communication between terrorists.”

MPs face new expenses scandal as details of payments to members’ family are leaked “Parliament is facing a new expenses scandal after the amount that every MP pays their staff, including their wives and family members, was accidentally leaked.”

European Commission Pushing For Encryption Backdoors “This is now getting more serious in Europe with the EC actually forcing the issue (in a passive aggressive kind of way for now) and promising legislation to back it up within 2 years or so.”

Dutch Parliament Website Suffers Ransomware Attack “Hackers, suspected to belong to Turkish groups, continue to target Dutch websites.”

81% des failles corrigées le jour de leur révélation “En 2016, près de 17 150 vulnérabilités ont été identifiées dans 2 136 logiciels de 246 éditeurs soit une augmentation de 6% par rapport à l’année dernière, selon le rapport 2017 de Flexera Software. Plus de 4 failles sur 5 ont été corrigées par leur éditeur le jour même où elles ont été publiquement révélées.”

Internet vient de perdre sa liberté aux États-Unis “C’est une énorme vague qui vient de s’abattre sur les libertés individuelles aux États-Unis ! Après le Sénat, c’est la Chambre des Représentants qui vient de signer une nouvelle résolution : la possibilité de vendre les historiques web de ses clients.”