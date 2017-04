La veille Sécurité (26 mars 2017) – des pirates menacent Apple et 300 millions de comptes iCloud et l’Allemagne relève son niveau de prévention des cyber-attaques

Des hackers menacent Apple de supprimer les données de plus de 300 millions de comptes iCloud “Le groupe de hackers Turkish Crime Family réclame à Apple l’équivalent de 75 000 dollars en monnaie virtuelle ou 100 000 dollars en cartes cadeaux iTunes pour ne pas effacer les données de centaines de millions de comptes iCloud.”

Apple dément le piratage de 220 millions de comptes iCloud “Le groupe de hackers Turkish Crime Family prétend être en possession de centaines de millions d’identifiants de comptes iCloud. Si Apple a indiqué ne pas avoir identifié de brèche de sécurité dans ses systèmes, une opération de compromission de comptes de grande ampleur serait prévue le 7 avril en cas de non paiement par la société d’une rançon de 150 000 dollars.”

L’Allemagne élève son niveau de prévention de cyberattaques “Les autorités allemandes ont élevé au maximum le niveau de prévention de cyberattaques en prévision des élections législatives de septembre prochain, rapporte dimanche le journal Welt am Sonntag.”

Piratage: E-mail piraté: une banque rembourse son client “Une banque zurichoise a été condamnée à rembourser à un client 361’000 francs volés par des pirates informatiques.”

USA – Les FAI bientôt autorisés à vendre l’historique de navigation des internautes “Serait-ce un nouveau coup dur pour la protection de la vie privée en ligne qui pointe à l’horizon aux USA ? On dirait bien si l’on en croit une récente résolution votée par le Sénat permettant aux FAI de vendre l’historique de navigation des internautes (et clients) aux annonceurs sans leur consentement”

300+ Cisco switches affected by critical bug found in Vault 7 data dump “While combing through WikiLeaks’ Vault 7 data dump, Cisco has unearthed a critical vulnerability affecting 300+ of its switches and one gateway that could be exploited to take over the devices.”

Burglars can easily make Google Nest security cameras stop recording “Google Nest’s Dropcam, Dropcam Pro, Nest Cam Outdoor and Nest Cam Indoor security cameras can be easily disabled by an attacker that’s in their Bluetooth range, a security researcher has found.”

Fresh Wikileaks Dump Shows CIA Was Hacking iPhones A Year After Launch “A new Wikileaks release called DarkMatter was released today, affirming that the Central Intelligence Agency has long targeted Apple Macs, creating malware designed to evade the tech giant’s security mechanisms. The leak also revealed the CIA had been targeting the iPhone since 2008, a year after the landmark device was released.”

Significant Data Breach Impacts Job Applicants in 10 States “According to an America’s JobLink Alliance (AJLA) press release, millions of job-seekers in at least 10 states may have had their sensitive information accessed by hackers. “

US May Charge North Korea in Bangladesh Bank Cybertheft “The potential case accuses North Korea, and suspected Chinese middlemen, of spearheading an $81-million theft from Bangladesh Bank.”

700 millions de terminaux Android non patchés depuis 1 an ou plus “D’après Google, près de la moitié du parc de terminaux tournant sous Android n’ont pas bénéficié d’une mise à jour de sécurité depuis un an voire plus. Du côté d’Apple, 80% des terminaux seraient protégées avec des derniers patchs.”

Le développement frénétique de la reconnaissance faciale inquiète les citoyens “L’utilisation de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale se généralise à un rythme effréné sans que grand monde s’en rende compte. Et pourtant, il y a de quoi être inquiet.”

Canadian banks to test blockchain digital identity network for consumers “A blockchain-based digital identity network that will let Canadians verify their identity to organisations of their choice and access services such as new bank accounts, driving licenses or utilities using a mobile app is now undergoing testing ahead of a planned launch later this year. The service is backed by a group of Canadian banks that includes BMO, CIBC, Desjardins, RBC, Scotiabank and TD.”

Anonymous Increasing Hacks Of Central Banks “In 2016 hackers were able to steal about $21 million from accounts held at Bank of Russia, and this year attacks on banks around the globe are likely to get worse now that hacker group Anonymous has joined the effort.”