Les tendances Cyber & Sécurité à suivre en 2017

Comme chaque début d’année, le web s’épanche et fait ses pronostics sur les technologies et tendances à ne pas manquer. Pour vous faciliter ce travail de revue, voici un florilège d’articles en mode boule de cristal pour 2017 sur les domaines Cyber & Sécurité:

Digital trends and cybersecurity predictions for the year ahead By Vanita Pandey Vanita is the Vice President of strategy and product marketing at ThreatMetrix, the Digital identity Company. Vanita is the Vice President of strategy and product marketing at ThreatMetrix, the Digital identity Company. In this role, Vanita leads the strategic vision and go-to-market for ThreatMetrix products and solutions.

ESET Trends for 2017: Holding security ransom In between dreams, you hear the alarm on your mobile phone ring. You open your eyes and turn it off from your smartwatch. Your Smart TV welcomes you with the daily news and you look for the weather forecast: it is a freezing winter’s morning.

Avast cyber security predictions for 2017 The explosive growth of personal mobile devices, the huge shift towards cloud applications and the growing impact of the Internet of Things (IoT) in the last year has set the scene for a complex and challenging threat landscape in 2017. Cybercriminals have been busy year exploiting old vulnerabilities and developing new ways to threaten us online.

Voici les tendances de la cybersécurité que les PDG devraient connaître en 2017 – Globb Security FR Chaque violation de la sécurité peut coûter une entreprise d’environ quatre millions de dollars, et dans 26% des cas, une fuite peut éliminer plus de 10.000 dossiers.

The year in security: Trends 2017 In its latest Trends paper, titled Security Held Ransom , ESET has identified nine key areas in information security that are likely to have a notable impact in 2017. If there is one overarching theme, it is the challenge posed by the presence of more devices and technologies, many of which are coming together courtesy of the Internet of Things.

Les prédictions de sécurité 2017 par WatchGuard les menaces sont réelles 2016 a été une année de référence pour les cyberattaques, entre les botnets implantés sur les objets connectés, le » crimeware as a service » et les ransomwares en tous genres. Mais alors que nous abordons 2017, quels événements insidieux peut-on s’attendre à voir à la première page des journaux cette année à travers le monde ?

Prédictions 2017 : le compte à rebours de la révolution IAM, le véritable pouls de la transformation numérique des entreprises Le marché de l’IAM (gestion des identités et des accès) connaît à l’heure actuelle de si profondes évolutions que prédire l’avenir est particulièrement difficile, mais reste un exercice particulièrement motivant. Cependant nous sommes persuadés que de nouvelles révolutions sont à attendre dans les mois et années à venir.

et c’est également une occasion d’une brève rétrospective en 2016:

Rétrospective du piratage en 2016 Publié par UnderNews Actu – Télécharger l’application Android 2016 a été incontestablement une année très lourdement chargée en piratages en tous genres. Voici une rétrospective la plus complète possible. I . Multiplication des attaques via ransomwares Si l’on doit décerner la palme des e-menaces en 2016, les ransomwares (ou rançongiciels) sont sans équivoques les grands gagnants de l’année !

A year in infosec: Bears, botnets, breaches … and elections How often can we say that an IT blunder might have changed the course of world history? Hillary Clinton’s use of a private email server whilst serving as outgoing US President Barack Obama’s Secretary of State became a key element in the US presidential election this year.