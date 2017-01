ENISA : Pourquoi la blockchain n’existe pas sans cybersécurité

Tout le monde doit maintenant en être convaincu: La technologie de la blockchain sera bientôt incontournable, et pas seulement dans le domaine de la finance. Inutile également de rappeler que cette adoption ne pourra se faire qu’avec une sécurité totalement maîtrisée de son éco-système.

Les articles à propos de la blockchain ne cessent d’éclore sur la toile et voici ci-dessous un complément très intéressant publié récemment par ENISA, l’Agence Européenne de cyber-sécurité. Dans ce rapport, elle y détaille de manière structurée les différents mécanismes de sécurité mis en oeuvre pour garantir l’intégrité et la non-répudiation des transactions et des contrats traités au sein de la blockchain. Dans une section spécifique, les défis liés à la cyber-sécurité y sont également traités, ce qui amène in fine une vue très complète sur les risques opérationnels inhérents à l’utilisation de cette technologie.

Press Release Published on January 18, 2017 Blockchain is a distributed ledger which maintains all transactions and assets and is updated by a number of counterparties. Financial institutions are investing in the technology – in what is hoped – to automate processes and remove « human » errors.