🗓️ Un événement cybersec pour les communes vaudoises le 24 avril 2024

Programme

8h00: Accueil – Café et croissants de bienvenue

Dès 9h00, Présentations

Quelles priorités pour la cybersécurité vaudoise ? – Marc Barbezat, Directeur de la sécurité numérique du Canton de Vaud, et Guillaume Fumeaux, Spécialiste Cybersécurité

Quantifier et agir sur le cyber risque de votre réseau – Olivier Eyries, CEO de Saporo

L’Intelligence Artificielle, votre meilleure amie contre le social engeneering – Andrey Sudaltsev, CEO de BrightSide

Présentation de Fortinet

Présentation de la Trust Valley – Lennig Pedron, Directrice de la Trust Valley

Q &A

10h30: Fin de la manifestation