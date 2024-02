🗓️ Retour d’expérience d’un CISO, obsolescence et gestion des vulnérabilités, cyberattaques et IA

Rencontrons-nous en présence ou à distance le 14 mars prochain ! Cet événement, axé sur les défis actuels et futurs de la cybersécurité dans l’industrie, réunira des experts comme Michael Raison, Luca Bertagnolio, et Fabien ANTONATOS pour partager des insights sur l’obsolescence, la gestion des vulnérabilités, et l’intégration de l’IA dans la sécurité IT/OT. Rejoignez-nous pour cette session enrichissante suivie d’un apéritif dînatoire (présentiel uniquement 😉) , et profitez de l’occasion pour tisser des liens précieux.



Pourquoi participer ?

Expertise de haut niveau : écoutez les insights de Michael Raison (CISO dans l’industrie aérospatiale) sur les défis de la protection IT et OT dans l’aérospatiale, une industrie à la pointe de la technologie.

Stratégies pratiques : Luca Bertagnolio, expert en OT, nous partagera des exemples de stratégies concrètes pour la gestion du périmètre OT et la détection des vulnérabilités.

Aperçu des innovations futures : Fabien Antonatos de Aica (et son robot) vous présentera les dernières tendances en robotique et IA, des domaines clés pour l’avenir de votre secteur.