Le Groupe Mutuel rejoint la Trust Valley 👍️

Le Groupe Mutuel rejoint la Trust Valley, une alliance entre assurance et innovation en cybersécurité pour protéger les données sensibles.

Le Groupe Mutuel Assurance Maladie, Vie et Patrimoine est l’une des principales compagnies d’assurance en Suisse. Créé en 1993, le Groupe Mutuel est un assureur généraliste actif dans l’assurance-maladie et accident, dans la prévoyance professionnelle et dans l’assurance-vie.

Ce partenariat symbolise le rapprochement de la tradition de l’assurance et de l’innovation technologique dans le domaine de la cybersécurité, garantissant que nous restions à la pointe de la protection des données sensibles de nos clients. Jérôme Mariéthoz, membre de la direction générale du Groupe Mutuel

Comme le rappelle également le communiqué référencé ci-dessous, la Trust Valley est un partenariat public-privé dédié à la confiance numérique et à la cybersécurité, dont la mission est de favoriser la confiance, l’innovation et les collaborations dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Fondée en 2020, l’initiative rassemble aujourd’hui plus de 50 partenaires des secteurs universitaire, public et privé 👍️.

