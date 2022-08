Der Leiter des Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS), Martin von Muralt (47), erwartet eine « Beschleunigung und Vervielfachung der verschiedenen Krisen » in der Gegenwart. In diesem Umfeld werde die Wahrung der Demokratie eine Herausforderung, warnt er. « Es ist absolut notwendig, dass unsere demokratischen Werte diese Krisen überleben », sagte er in einem Interview mit « Le Temps ».