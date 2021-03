🇨🇭️ A vos agendas > Think Forensic CyberCase 2021 #Unil

Avec le soutien de l’UNIL par son dicastĂšre CarriĂšres et SociĂ©tĂ©, Think Forensic s’est lancĂ© le dĂ©fi de rĂ©aliser une confĂ©rence inĂ©dite et entiĂšrement virtuelle autour d’un scĂ©nario de cyber-attaque, sous la forme d’une rencontre d’expert·e·s



Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mars. INSCRIPTION CYBERCASE 2021

Pour les étudiant·e·s UNIL, les membres de Think Forensic, prix d’inscription Ă la confĂ©rence : 40 CHF. Pour les ALUMNI, non étudiant·e·s : 80 CHF

Programme

La confĂ©rence est animĂ©e par les professeurs Thomas Souvignet et Frank Breitinger, de l’Ecole des sciences criminelles de la FacultĂ© de droit des sciences criminelles et d’administration publique de l’UNIL. L’entier des activitĂ©s est en ligne et prĂ©vu en anglais.

Le comité scientifique CyberCase2021 de Think Forensic a créé le scénario suivant et pour lequel les intervenant·e·s, auront 15 à 20 minutes pour présenter leur(s) réponse(s) à la cyber-attaque.

Suite Ă une attaque informatique, la principale entreprise d’électricitĂ© du pays a vu une partie de ses systĂšmes ĂȘtre chiffrĂ©s, coupant l’accĂšs Ă l’électricitĂ© Ă de nombreux clients et menaçant la distribution d’électricitĂ©. Face Ă une possible chute brutale en production, le rĂ©seau Ă©lectrique tout entier menace de s’effondrer. Une course contre la montre est engagĂ©e. Comment faire face Ă une telle menace ?  Le scĂ©nario qui servira de le fil rouge de la confĂ©rence

La conférence est structurée en 3 grands panels consécutifs :

Track 1 : Detect, Respond, Recover

Track 2 : Identify, Threat Intelligence ; Scope Assessment

Track 3 : Protect, Educate

Une capsule juridique viendra ponctuer chacune de ces sessions en abordant les challenges juridiques et éthiques qui se posent lors de ces différentes phases.

Des sessions intermĂ©diaires seront prĂ©vues entre chaque track pour favoriser les Ă©changes entre l’audience et les spĂ©cialistes en cyber-sĂ©curitĂ©.

Parmi les intervenant·e·s

Endre Bangertner (CEO of Threathey, University of Applied Sciences, Bern)

Julien Cartier (Commissaire, Police Cantonale Vaudoise, Vaud)Â

François Charlet (Chief Privacy & Data Protection Officer, Vaudoise Assurances, Vaud)Â

Mariska Girard (Security Analyst, SOC, Vaud)Â

Fabien Leimgruber (Cyber volunteers manager, CyberPeace Institute, GenÚve)

Nathalie Mombelli (Expert consultant, Avectris, Argovie)Â

ainsi que les deux animateurs, les professeurs Frank Breitinger et Thomas Souvignet, de l’Ecole des science criminelles.

