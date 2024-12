Les dernières actus des cybercriminels (6 déc 2024)

Dans le cadre d’une importante opération de répression contre le streaming illégal, les autorités chargées de l’application de la loi à travers l’Europe, soutenues par Europol et Eurojust, ont réussi à démanteler l’un des plus grands réseaux de streaming illégal opérant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. L’opération extensive a ciblé un réseau…