Les dernières actus des cybercriminels (29 nov 2024)

Voici le récapitulatif des principales évolutions législatives et les dernières actus des cybercriminels.

La semaine passée, plusieurs événements majeurs ont marqué l’actualité cyber, en particulier dans le domaine de la cybercriminalité et des efforts d’application de la loi pour contrer ces activités illicites.

Les autorités américaines ont récemment mené une opération significative contre le cybercrime en saisissant le marché illégal en ligne « PopeyeTools », un site qui offrait divers services criminels, tels que la vente d’outils de piratage et d’informations volées. Plusieurs administrateurs de cette plateforme ont été arrêtés et accusés d’avoir facilité des activités cybercriminelles qui ont impacté des individus et des organisations à travers le monde. Cette saisie représente une nouvelle étape dans la lutte contre les marchés clandestins qui fournissent aux criminels des moyens d’exécuter des attaques à grande échelle.

En Thaïlande, la police a réussi à neutraliser une opération nommée « Blaster » qui était responsable de l’envoi de centaines de milliers de SMS frauduleux par heure. Le système, basé sur des logiciels spécialisés, pouvait envoyer jusqu’à 100 000 SMS par heure, ciblant des victimes avec des liens malveillants et tentant de récolter des informations personnelles sensibles. Cette intervention des forces de l’ordre thaïlandaises a permis d’éviter une vaste campagne de fraude qui aurait pu toucher un grand nombre de citoyens et de renforcer la sécurité mobile dans le pays.

Parallèlement, les états-Unis ont porté des accusations contre un opérateur lié au ransomware Phobos, accusé de mener des attaques contre des infrastructures critiques et des entreprises privées. Phobos est un rançongiciel connu pour cibler des organisations sans discrimination, chiffrant les données et exigeant des rançons en échange des clés de déchiffrement. L’arrestation de cet individu constitue un succès notable dans la lutte contre les groupes de ransomware qui continuent de menacer de nombreux secteurs d’activité à travers le monde.

Enfin, cinq hommes ont été inculpés par les autorités américaines dans le cadre de l’opération « Scattered Spider ». Ce groupe est soupçonné d’avoir orchestré des attaques sophistiquées visant des organisations de premier plan, notamment dans le secteur de la santé et des télécommunications. L’arrestation de ces individus a permis de démanteler une partie de ce réseau cybercriminel et d’envoyer un message fort quant à la détermination des autorités à réduire les cybermenaces. Ces accusations reflètent également la collaboration accrue entre les agences gouvernementales pour lutter contre des menaces qui transcendent les frontières nationales.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels