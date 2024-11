Les actus cybersécurité de la Suisse (27 nov 2024)

Les cantons de l’Est de la Suisse, St-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie, souhaitent collaborer plus étroitement. Pour ce faire, un comité directeur a été créé au niveau politique. De plus, huit thèmes et projets de coopération ont été convenus, dont les possibilités de mise en œuvre seront examinées.