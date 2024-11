Les vulnérabilités critiques à suivre (25 nov 2024)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Cet article récapitule les principales vulnérabilités de cybersécurité recensées cette dernière semaine, touchant des produits variés allant des pare-feu aux contrôleurs industriels.

Les utilisateurs de VMware vCenter Server doivent aussi être vigilants, car une vulnérabilité critique d’exécution de code à distance (RCE) est désormais exploitée par des attaquants. La faille permet de prendre le contrôle total des serveurs affectés. VMware a déjà réalisé des mises à jour correctives, mais les administrateurs n’ayant pas encore patché leurs systèmes sont très exposés.

Palo Alto Networks a également été confronté à deux vulnérabilités zero-day dans ses pare-feu, déjà utilisées dans des attaques. Ces vulnérabilités pourraient permettre aux attaquants de contourner les mécanismes de sécurité et d’accéder à des réseaux privés. Les correctifs ont été publiés, et les organisations doivent impérativement les appliquer sans tarder pour prévenir d’éventuelles compromissions.

L’une des vulnérabilités récemment identifiées touche les produits Zyxel. Un exploit ciblant les failles de sécurité des VPN Zyxel est utilisé par des groupes de rançongiciels. Cette vulnérabilité expose les organisations utilisant ces équipements à des risques importants, en particulier les attaques qui exploitent les canaux de communication à distance. Les produits Zyxel ont souvent été visés par de telles attaques, mettant en évidence la nécessité d’une réaction rapide.

D-Link appelle ses utilisateurs à retirer certains de leurs routeurs VPN, qui sont affectés par une vulnérabilité d’exécution de code à distance. Le fabricant a indiqué qu’aucune correction n’était prévue pour ces modèles vieillissants, laissant leurs utilisateurs dans une position délicate quant à la sécurité de leurs dispositifs.

Du côté des infrastructures critiques, plus de 145 000 systèmes de contrôle industriel (ICS) présentent toujours des vulnérabilités significatives. Ces systèmes, essentiels au fonctionnement des infrastructures publiques et industrielles, continuent d’être une cible de choix pour les cyberattaquants, menaçant potentiellement l’approvisionnement en eau et d’autres ressources critiques.

Enfin, Apple a récemment publié une mise à jour urgente pour corriger des vulnérabilités affectant différents produits, dont iOS et macOS. Ces failles, si elles étaient exploitées, permettraient à un attaquant de prendre le contrôle de l’appareil ciblé.

Les vulnérabilités de la semaine