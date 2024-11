Les actus cybersécurité de la Suisse (20 nov 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

La Trust Valley, initiative publique-privée de la région lémanique, s’affirme comme un acteur central de la cybersécurité en Suisse romande, quatre ans après sa création. Vaud et Genève voient se multiplier les projets visant à renforcer la confiance numérique et les cyberdéfenses des entreprises. Les chemins de fer suisses, quant à eux, amorcent leur transition vers le modèle de sécurité Zero Trust, une approche visant à éliminer la confiance implicite et à renforcer la résilience des systèmes critiques.

La Banque Cantonale de Saint-Gall cherche à pourvoir un poste de responsable cybersécurité afin de renforcer sa résilience face aux cyberattaques, tandis que le canton de Lucerne établit une équipe dédiée aux opérations de sécurité pour protéger ses infrastructures critiques.

En parallèle, ELCA Security et PXL Vision unissent leurs forces pour offrir une solution d’identification numérique renforcée. Malgré ces efforts, une étude révèle que de nombreuses PME et particuliers en Suisse sous-estiment encore les risques liés aux cyberattaques, laissant des faiblesses dans les mesures de protection mises en place.

Par ailleurs, RSA et Swissbit ont lancé une solution résistante au phishing, combinant authentification physique et à plusieurs facteurs pour mieux contrer les attaques. Enfin, le Conseil fédéral annonce une série de mesures pour lutter contre les ransomwares et renforcer la sécurité informatique nationale.

Les actus suisses de la semaine

Les chemins de fer suisses adoptent une approche Zero Trust Les chemins de fer suisses ont amorcé une transition vers le modèle de sécurité Zero Trust, une approche qui vise à éliminer la confiance implicite au sein des réseaux. Le Zero Trust préconise une vérification continue des accès et des utilisateurs, notamment via une authentification renforcée et une segmentation stricte des réseaux. Cette démarche fait partie d’une stratégie plus large visant à réduire la surface d’attaque et à renforcer la résilience face aux cybermenaces, tout en permettant une meilleure protection des systèmes critiques de transport. Lire la suite sur Actualités securite

La Banque Cantonale de Saint-Gall cherche un responsable cybersécurité La Banque Cantonale de Saint-Gall est en recherche active d’une personne pour diriger la sécurité cybernétique de l’organisation. Le poste implique une responsabilité sur l’ensemble des aspects de la sécurité informatique de la banque, en particulier pour améliorer la détection des menaces et renforcer la résilience face aux cyberattaques. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

Lucerne établit une équipe Security Operations Le canton de Lucerne renforce sa stratégie de cybersécurité en créant une équipe d’opérations de sécurité. La commission de gestion du parlement cantonal a approuvé cette initiative, soulignant l’importance de mieux protéger les infrastructures critiques et de répondre rapidement aux incidents. Lire la suite sur Netzwoche News

ELCA Security et PXL Vision unissent leurs solutions ELCA Security et PXL Vision, deux acteurs clés dans le domaine de la cybersécurité et de l’identité numérique en Suisse, ont décidé d’intégrer leurs solutions respectives. Cette collaboration vise à offrir une solution combinée pour renforcer la sécurité des systèmes d’authentification, réduire le risque de fraudes, et faciliter la vérification d’identité de manière sûre et fluide. Lire la suite sur Netzwoche News

Un faux sentiment de sécurité pour les PME et particuliers suisses face aux cyberattaques Les PME suisses et les particuliers semblent avoir un faux sentiment de sécurité face aux cyberattaques, d’après une étude récente. Malgré l’augmentation des cybermenaces, beaucoup sous-estiment les risques encourus, en pensant qu’ils ne sont pas des cibles attrayantes pour les cybercriminels. Ce manque de sensibilisation se traduit souvent par une faiblesse dans les mesures de protection mises en place, laissant ces acteurs particulièrement vulnérables face aux attaques telles que le phishing ou les ransomwares. Lire la suite sur Toute l’info – RTS Un / RTS Deux