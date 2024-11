🗓️ Sécurisation du cycle de vie des applications : workshop SDLC et cas pratiques

A vos agendas ! voici un nouvel événement cybersécurité qui pourrait vous intéresser.

Nom de l’événement Sécurisation du cycle de vie des applications : workshop SDLC et cas pratiques Date 5 décembre 2024, de 17h30 à 20h00 Type d’événement En présence sur site Organisateur Approach Cyber Lieu (si en présence sur site) Unlimitrust Campus de Lausanne, route des Flumeaux 42 1008 Prilly Switzerland Lien vers l’événement Infos et inscription

Sécurisation du cycle de vie des

applications : workshop SDLC et cas pratiques Page d’inscription au workshop sur la sécurité applicative, qui aura lieu le 5 décembre 2024, de 17h30 à 20h00, à l’Unlimitrust Campus de Lausanne. Lors de cet évènement nous aborderons l’univers du SDLC en 2025 (Software Development Life Cycle) à travers trois dimensions essentielles : l’humain, les outils et l’infrastructure. Ce workshop s’adresse aux développeurs, ingénieurs logiciels, chefs de projets IT, architectes logiciels, experts DevOps, directeurs de la sécurité (CISO/RSSI), et responsables de la conformité Lire la suite sur content.approach-cyber.com

Nous vous invitons à nous rejoindre au workshop sur la sécurité applicative, qui aura lieu le 5 décembre 2024, de 17h30 à 20h00, à l’unlimitrust Campus de Lausanne.L’objectif est de partager des use cased sur le principe du 𝐒𝐡𝐢𝐟𝐭 𝐋𝐞𝐟𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 en intégrant dès le départ la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐞́𝐞 dans le cycle de développement logiciel. Nous aborderons les trois dimensions essentielles de la sécurisation du SDLC : l’humain, les outils, et l’infrastructure – toutes alignées pour anticiper les menaces et garantir une sécurité optimale à chaque étape.Cet événement s’adresse aux développeurs, ingénieurs logiciels, chefs de projets IT, architectes, experts DevOps, CISO/RSSI, et responsables de la conformité.

Au programme :

Business Case 1: La mise en place d’un SDLC optimisé pour une application de gestion d’identité (9 millions d’utilisateurs) par Steve Mihy

Business Case 2 : Retour d’expérience sur l’implémentation d’outils de sécurité dans un hébergement Cloud en Suisse par Matthieu ROBIN

Business Case 3 : Retour d’expérience sur une plateforme AppSec all-in-one (SAST, DAST, secrets, vulnérabilités…) qui permet aussi d’optimiser la compliance par Aikido Security

L’éventement sera suivi d’un apéritif dînatoire

