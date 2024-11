Le Comité consultatif pour la stratégie de cybersécurité de la Suisse et sa représentativité

Le Conseil consultatif du NCSC souligne l’importance de la coopération public-privé, de l’innovation technologique, et de la formation pour renforcer la cybersécurité en Suisse.

Le Conseil consultatif du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) a été mis en avant dans une récente communication officielle, soulignant son rôle crucial dans l’élaboration des stratégies de cybersécurité en Suisse.

Renforcement de la coopération publique-privée

Un des thèmes centraux discutés par le Conseil consultatif est la nécessité d’améliorer la coopération entre les secteurs public et privé. Cette coopération est essentielle pour renforcer la résilience face aux cybermenaces persistantes.

Le Conseil a mis en avant l’importance d’une coordination fluide entre les différents acteurs afin de garantir une réaction rapide et adaptée en cas d’incident de sécurité majeur.

De plus, un meilleur échange d’informations entre les entreprises et les autorités est jugé nécessaire pour anticiper les risques émergents et répondre de manière proactive aux menaces.

Innovation en matière de cybersécurité

L’innovation technologique a été un autre point saillant de cette réunion. Les membres du Conseil ont souligné l’importance de promouvoir l’innovation en cybersécurité, non seulement pour développer des outils de détection et de réponse plus efficaces, mais aussi pour prévoir les cyberattaques avant qu’elles ne surviennent.

Source OFCS : Florian SchÜTZ dans le Conseil consultatif du NCSC du 8 nov 2024

Les évolutions technologiques rapides, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, présentent à la fois des opportunités et des défis, et le Conseil consultatif appelle à une attention particulière pour l’intégration sécurisée de ces technologies.

Sensibilisation et formation

Le Conseil a également mis l’accent sur la sensibilisation et la formation comme éléments clés de la stratégie nationale de cybersécurité. Une meilleure préparation des organisations et des citoyens face aux cyberrisques est cruciale.

Il est apparu évident que l’éducation continue, ainsi que la mise en place de formations ciblées pour les professionnels, sont nécessaires pour améliorer la compréhension des menaces et réduire le risque global.

Quelle représentativité des membres du Conseil consultatif

Au vu des membres présents et invités pour cette première séance, une question peut se poser concernant la représentativité des membres invités au Conseil consultatif, en particulier vis-à-vis du riche écosystème de la cybersécurité suisse.

Ainsi, la faible représentation du corps académique suisse, ainsi que de certains acteurs privés majeurs de la cybersécurité, tout comme la présence d’un représentant de l’Institut Curie français à cette première réunion peut susciter des interrogations.

Pour en savoir plus

Comité consultatif Suisse numérique : la cybersécurité, fondement de la transition numérique 08.11.2024 – Le 8 novembre 2024, le comité consultatif Suisse numérique a organisé une séance pour discuter de la cyberstratégie nationale. Sous la direction de la présidente de la Confédération Viola Amherd et avec la participation du chancelier de la Confédération Viktor Rossi, des représentantes et des représentants des cantons, de la société civile et des milieux économiques et scientifiques ont dressé un état des lieux des mesures de cybersécurité avec les défis à relever et les chances à saisir. Lire la suite sur Actualité OFCS

(Re)découvrez également: