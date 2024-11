Les actus cybersécurité de l’Europe (16 nov 2024)

Le malware bancaire ToxicPanda, un nouveau trojan ciblant les dispositifs Android, se propage actuellement en Europe. Ce cheval de Troie se distingue par sa capacité à voler des informations bancaires en interceptant les communications entre les utilisateurs et leurs applications bancaires. Une fois installé sur le téléphone de la victime, ToxicPanda peut récupérer des données sensibles telles que des identifiants, des mots de passe et d’autres informations confidentielles. Les utilisateurs de smartphones Android sont particulièrement visés par cette nouvelle menace qui se répand via des applications malicieuses et des liens frauduleux.