Les dernières actus des cybercriminels (15 nov 2024)

Interpol a mené une opération internationale visant à lutter contre des menaces cyberélectroniques. Cette opération a permis la neutralisation de plus de 22 000 adresses IP malveillantes utilisées pour des activités illégales, incluant des logiciels malveillants et des campagnes de phishing. L’opération a impliqué plusieurs services de police à travers le monde. Les acteurs derrière ces activités ciblaient principalement des infrastructures critiques et des organisations privées, cherchant à exploiter des vulnérabilités et voler des données sensibles.