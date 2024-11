Les derniers gros vols de données (14 nov 2024)

Des hackers ont réclamé une rançon peu conventionnelle à Schneider Electric après avoir exfiltré environ 40 Go de données en accédant avec succès à leur plateforme JIRA. Les pirates ont demandé un paiement évalué à 125 000 dollars, mais sous une forme des plus inattendues : des baguettes de pain. Cet incident illustre non seulement l’imagination parfois déconcertante des cybercriminels, mais aussi la diversité des tactiques utilisées pour faire pression sur les entreprises.