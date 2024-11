Microsoft: 30$ de frais pour retarder Windows 11

Microsoft impose maintenant des frais de 30 dollars pour les utilisateurs retardant la mise à jour vers Windows 11, afin d’accélérer l’adoption de ses nouvelles versions de systèmes.

Microsoft a récemment introduit une nouvelle stratégie pour inciter les utilisateurs à migrer plus rapidement vers Windows 11. Selon les dernières informations, Microsoft souhaite ainsi appliquer des frais additionnels à hauteur de 30 dollars pour ceux qui souhaitent retarder leur transition au nouveau système d’exploitation au-delà des délais initialement prévus.

30$ pour retarder la mise à jour

L’annonce de Microsoft met en lumière une stratégie commerciale clé à destination des utilisateurs encore réticents à effectuer la mise à niveau vers Windows 11. Les systèmes qui resteront sous Windows 10 au-delà du délai fixé se verront facturer des frais supplémentaires pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité essentielles.

Ces frais pourraient atteindre un montant de 30 dollars pour les entreprises. Microsoft cherche ainsi à motiver les utilisateurs à prioriser la migration vers une version de Windows plus moderne et, surtout, plus sécurisée.

Focus sur la sécurité et l’efficacité

L’un des principaux arguments mis en avant pour justifier cette mesure est la sécurité. Windows 11 inclut un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui, selon Microsoft, offrent une meilleure protection face aux cybermenaces modernes.

En favorisant la transition vers Windows 11, Microsoft souhaite garantir un écosystème homogène, plus facile à protéger et à maintenir. Microsoft continue donc de renforcer sa vision stratégique : l’évolution vers des systèmes plus sécurisés et mieux adaptés aux besoins actuels est une priorité absolue.

