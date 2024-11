Les actus cybersécurité de l’Europe (9 nov 2024)

L’Union européenne a adopté de nouvelles règles visant à protéger le système financier contre les cybermenaces croissantes. Ces mesures incluent des exigences renforcées pour les banques et les institutions financières, afin d’améliorer leur résilience face aux cyberattaques. Les règlements prévoient également une coopération étroite entre les acteurs financiers et les autorités européennes pour une détection et une réponse rapide aux incidents. Cette initiative fait partie d’un effort plus large visant à renforcer la sécurité économique en prévenant les attaques qui pourraient déstabiliser le marché financier européen.