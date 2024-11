Les dernières actus des cybercriminels (8 nov 2024)

Voici le récapitulatif des principales évolutions législatives et les dernières actus des cybercriminels.

Cette semaine a été marquée par de multiples opérations de police, des condamnations liées à des fraudes en ligne, et des accusations de propagande orchestrée. Des entreprises russes ont été pointées du doigt par le gouvernement britannique pour leur soutien à des manifestations anti-ukrainiennes, accentuant les tensions en Europe via des campagnes de désinformation. De plus, la condamnation du promoteur de la pyramide de cryptomonnaie Forcount rappelle l’ampleur des fraudes financières dans le secteur des cryptoactifs.

Parallèlement, la police de Hong Kong a réussi à démanteler un réseau de fraude sentimentale exploitant des deepfakes pour manipuler des victimes vulnérables. Les efforts des forces de l’ordre internationales ont également permis de neutraliser les cybercriminels derrière RedLine et Meta Infostealers, réduisant l’impact de logiciels malveillants spécialisés dans le vol de données sensibles.

Enfin, les actions judiciaires en Allemagne et les poursuites contre un ancien employé de Disney accusé de piratage montrent que les menaces peuvent venir de l’intérieur comme de l’extérieur, et que les efforts pour endiguer la criminalité cybernétique restent constants.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels et des évolutions législatives

Les entreprises russes accusées de favoriser les manifestations anti-ukrainiennes Le gouvernement britannique a accusé plusieurs entreprises russes de soutenir des mouvements de protestation anti-ukrainiens, en particulier en Europe. Ces entreprises seraient impliquées dans des campagnes de désinformation visant à déstabiliser l’opinion publique. Selon les autorités britanniques, des preuves indiquent que ces entités ont contribué à intensifier les tensions par le biais de contenus manipulés et de stratégies de propagande en ligne Lire la suite sur Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Condamnation pour fraude dans la crypto pyramide Forcount Le promoteur de la pyramide de cryptomonnaie Forcount a été condamné à 20 ans de prison pour avoir orchestré un vaste système de fraude. Ce schéma pyramidal, qui a attiré de nombreux investisseurs par des promesses de rendements élevés, s’est avéré être une vaste arnaque. L’opération a été découverte après que plusieurs victimes aient signalé des pertes importantes, incitant les autorités à enquêter. Lire la suite sur ZATAZ News

Un réseau de fraude sentimentale utilisant des deepfakes démantelé à Hong Kong La police de Hong Kong a démantelé un réseau de fraude sentimentale qui utilisait la technologie deepfake pour piéger des victimes. Ce réseau s’appuyait sur des images et des vidéos manipulées pour créer de faux profils convaincants sur des plateformes de rencontre en ligne, gagnant ainsi la confiance des victimes avant de les escroquer. Lire la suite sur ZATAZ News

Saisie du site DDoS dstat.cc et arrestation de deux suspects en Allemagne Les autorités allemandes ont saisi le site dstat.cc, une plateforme DDoS offrant des services d’attaque par déni de service, et ont arrêté deux personnes liées à son fonctionnement. Cette opération a été menée dans le cadre d’une initiative visant à réduire la disponibilité de services permettant des attaques cybercriminelles à grande échelle. Lire la suite sur BleepingComputer