Le top 5 des actus cybersécurité (6 nov 2024)

Un important scandale de piratage informatique a secoué l’Italie, impliquant le vol de données sensibles de nombreuses personnalités politiques, dont l’ancien Premier ministre Matteo Renzi et le président Sergio Mattarella. Ce piratage, orchestré par une société d’enquête privée nommée Equalize, a permis d’accéder à des bases de données gouvernementales critiques entre 2019 et 2024. Les données volées ont été vendues ou utilisées pour faire chanter des hommes d’affaires et des politiciens.