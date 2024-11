Les vulnérabilités critiques à suivre (4 nov 2024)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Cette semaine a été marquée par la découverte de multiples vulnérabilités qui touchent des systèmes variés, des plateformes cloud aux navigateurs web.

Une vulnérabilité critique a été identifiée chez Okta, permettant aux comptes avec de longs noms d’utilisateur de se connecter sans mot de passe, tandis qu’une faille d’exécution de code à distance a permis à des attaquants de compromettre des serveurs Microsoft SharePoint.

De plus, plusieurs failles ont été découvertes dans le plugin WordPress LiteSpeed Cache et des dispositifs de sécurité Fortinet et SonicWall, exposant un grand nombre d’entreprises à des cybermenaces potentielles. IBM a corrigé une faille vieille de trois ans, et Apple a publié une mise à jour majeure de sécurité pour macOS et iOS.

Enfin, des vulnérabilités de configuration ont permis un vol massif de données du projet Git, et Microsoft a introduit des paramètres de sécurité MFA par défaut sur Entra pour renforcer la protection des utilisateurs.

Voici les détails de ces vulnérabilités et leur impact potentiel sur la sécurité.

Les vulnérabilités de la semaine

Vulnérabilité dans le plugin WordPress LiteSpeed Cache Le plugin LiteSpeed Cache, très utilisé sur WordPress, présentait une vulnérabilité qui permettait aux attaquants d’obtenir un accès administrateur au site. Cette faille était liée à une mauvaise gestion des privilèges et pouvait conduire à la compromission complète du site web. WordPress reste une cible de choix en raison de sa popularité et des nombreux plugins tiers. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Près d’un million d’appareils Fortinet et SonicWall vulnérables exposés au Web De nombreux dispositifs Fortinet et SonicWall restent vulnérables à des cyberattaques en raison de failles non corrigées. Ces dispositifs sont souvent déployés en périmètre des réseaux pour fournir des fonctions de sécurité critiques, et leurs vulnérabilités exposent directement les entreprises à des risques importants. Lire la suite sur The Cyber Express

IBM corrige une faille de sécurité vieille de trois ans IBM a finalement corrigé une vulnérabilité critique affectant son système Business Automation Workflow, qui était exploitée depuis trois ans. Cette faille permettait aux attaquants d’exécuter du code non autorisé et compromettait les processus d’automatisation au sein des entreprises utilisatrices. Lire la suite sur heise Security

Breach massif de Git : faille dans la configuration de sécurité Le projet open source Git a subi un vol massif de données, baptisé “EmeraldWhale”, en raison de failles de configuration au niveau des permissions d’accès. Cette violation met en évidence des lacunes dans la gestion des autorisations, ce qui a permis aux attaquants de télécharger des informations sensibles. Lire la suite sur Dark Reading

Microsoft Entra introduit des paramètres de sécurité MFA par défaut Microsoft a annoncé l’activation par défaut de la configuration MFA (authentification à plusieurs facteurs) pour son service Entra. Cette décision vise à améliorer la sécurité des comptes utilisateurs, réduisant ainsi le risque d’accès non autorisé en cas de compromission des identifiants. L’activation du MFA devient une norme importante dans la sécurité des environnements cloud. Lire la suite sur BleepingComputer

Des chercheurs découvrent une vulnérabilité de rétrogradation du système d’exploitation ciblant le noyau Microsoft Windows Des chercheurs en cybersécurité ont mis en évidence une vulnérabilité permettant à un attaquant de forcer un dispositif à régresser à une version antérieure du système d’exploitation, présentant ainsi des failles de sécurité non corrigées. Ce type de vulnérabilité pose des risques majeurs car il annule les améliorations de sécurité des versions plus récentes. Lire la suite sur The Hacker News