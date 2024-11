Les dernières actus des cybercriminels (1 nov 2024)

Europol a intensifié ses efforts contre le groupe de ransomware LockBit via l’opération Cronos, menée par 10 agences nationales. Cette initiative vise à perturber la confiance au sein de la communauté cybercriminelle de LockBit, avec plusieurs arrestations et la saisie de serveurs et comptes cryptos. L’enquête a permis de récupérer 2 500 clés de déchiffrement et de cartographier l’infrastructure utilisée par le groupe. Europol poursuit ses efforts pour identifier et arrêter les nombreux affiliés actifs.