Le top 5 des actus cybersécurité (30 oct 2024)

Apple a annoncé l’ouverture de son système Private Cloud Compute (PCC) aux chercheurs en sécurité pour identifier des vulnérabilités potentielles. Via un environnement de recherche virtuel, les experts peuvent examiner et tester le code de PCC, offrant ainsi une meilleure transparence et sécurité. Apple encourage cette collaboration en proposant des primes allant jusqu’à 1 million de dollars pour les découvertes critiques, notamment celles permettant l’exécution de code arbitraire.