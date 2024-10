La ville de Lucerne souhaite renforcer sa cybersécurité avec 10 millions CHF

La numérisation de l’administration de la ville de Lucerne est en plein essor. Ce changement offre de grandes chances, mais aussi des risques considérables. La ville de Lucerne fait déjà de gros efforts, dans la mesure de ses possibilités, pour réduire au maximum la probabilité et les conséquences d’une cyberattaque. Néanmoins, les compétences professionnelles et les systèmes techniques font défaut pour contrer efficacement les attaques les plus récentes, qui se multiplient à toute vitesse. Le conseil municipal propose donc au parlement d’ajouter 400 pourcentages de postes supplémentaires pour le département des services informatiques centraux dans le domaine de l’architecture de sécurité et de l’analyse de sécurité. En ce qui concerne la surveillance 24 heures sur 24, une collaboration avec une entreprise partenaire externe est recherchée.