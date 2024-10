Les actus cybersécurité de l’Europe (26 octobre 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Cette semaine, l’actualité européenne en cybersécurité met en lumière plusieurs événements marquants. L’Union européenne a adopté de nouvelles règles dans le cadre de la directive NIS 2 pour renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques. Ces mesures visent à protéger les secteurs essentiels comme l’énergie, les télécommunications et les transports contre les cybermenaces croissantes, imposant aux États membres d’améliorer la résilience de leurs systèmes face aux attaques.

Parallèlement, une fuite massive de données a touché plus de 3 millions de citoyens européens, exposant des informations personnelles sensibles, ce qui souligne une nouvelle fois les failles de sécurité persistantes. De plus, les entreprises européennes expriment leurs inquiétudes quant à la lente mise en œuvre des nouvelles règles de cybersécurité, rendant leurs efforts de conformité plus difficiles, en particulier dans les secteurs critiques.

Enfin, grâce aux initiatives de lutte contre la désinformation, les résultats des récentes élections européennes indiquent que les criminels n’ont pas réussi à influencer significativement l’opinion publique, laissant entrevoir des défis persistants dans la lutte contre la manipulation de l’information en ligne.

Les actus européennes de la semaine

De nouvelles règles pour renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques de l’UE L’Union européenne a adopté sa nouvelle directive NIS 2 visant à renforcer la cybersécurité des entités et infrastructures critiques. Ces mesures visent à protéger les secteurs vitaux tels que l’énergie, la finance, les transports et les télécommunications contre les cyberattaques. Le cadre législatif impose aux États membres de renforcer la résilience de leurs infrastructures critiques et d’améliorer leur capacité de réponse aux incidents cybernétiques. Lire la suite sur digital-strategy.ec.europa.eu

Fuite massive de données en Europe : plus de 3 millions de personnes touchées Une nouvelle fuite de données de grande ampleur a impacté l’Europe, touchant plus de 3 millions de personnes. Les informations volées incluent des données personnelles sensibles telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des informations financières. Lire la suite sur 01net.com

Les entreprises européennes inquiètes face à la lenteur de mise en œuvre des règles de cybersécurité de l’UE Les entreprises européennes expriment leurs préoccupations concernant la mise en œuvre retardée des nouvelles règles de cybersécurité de l’Union européenne. Ces règles, visant à renforcer la résilience des entreprises face aux cybermenaces, rencontrent des difficultés dans leur application, en particulier dans les secteurs critiques. Le manque de clarté et de coordination au sein des États membres ralentit les efforts de conformité, exposant les entreprises à des risques accrus. Lire la suite sur euronews.com