Les dernières actus des cybercriminels (25 octobre 2024)

Les douanes finlandaises ont réussi à démanteler un réseau de cybercriminels opérant un marché noir en ligne spécialisé dans la vente de drogue et d’armes. Baptisé “Sipulitie”, ce site sur le Dark Web était actif depuis plusieurs années et représentait une plaque tournante pour des transactions illégales à travers l’Europe. L’opération a permis la saisie de quantités importantes de drogue et d’argent, ainsi que l’arrestation des principaux suspects.