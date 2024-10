Les derniers gros vols de données (24 octobre 2024)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou pertes de données de la semaine passée.

Cette semaine a été marquée par une série d’incidents de cybersécurité impliquant des fuites de données critiques et des attaques par ransomware affectant divers secteurs. Microsoft a signalé une perte importante de journaux de sécurité, compromettant la capacité de certaines entreprises à surveiller efficacement les menaces. Nidec, un géant technologique japonais, a subi une attaque par ransomware, exposant des informations sensibles, tandis que Sofinco a fait face à une fuite de données bancaires mettant en danger des milliers de clients.

Les cybercriminels ont également ciblé Mitsubishi Motors en publiant son code source, et une cyberattaque sur un prestataire de services de cycle de revenus a compromis les informations de 400 000 patients. D’autres incidents notables incluent la violation de données de Central Tickets, touchant un million d’utilisateurs, ainsi que des fuites affectant Pokémon et 10 millions de comptes piratés au Moyen-Orient. Enfin, Cisco et Globe Life ont été confrontés à des violations de sécurité, avec des données volées et des cybermenaces actives.

Les vols ou pertes de données de la semaine

Microsoft signale une perte de journaux de sécurité pour certains clients Microsoft a récemment informé ses clients qu’une erreur technique a entraîné la perte de journaux de sécurité pendant un mois. Cet incident, découvert dans le cadre des services Microsoft Azure, affecte les données cruciales de sécurité pour plusieurs entreprises, compromettant leur capacité à surveiller efficacement les activités malveillantes. Bien que Microsoft ait assuré que l’erreur était temporaire et corrigée, l’incident met en lumière la dépendance des entreprises à ces journaux pour une visibilité complète de leur sécurité. Lire la suite sur bleepingcomputer.com

Nidec confirme une fuite de données après une attaque par ransomware Le géant technologique japonais Nidec a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque par ransomware qui a compromis des données sensibles. Les attaquants ont réussi à accéder à plusieurs systèmes internes, provoquant une perturbation dans les opérations de l’entreprise. Nidec travaille actuellement avec des experts en cybersécurité pour évaluer l’ampleur des dégâts et restaurer les systèmes touchés. Lire la suite sur bleepingcomputer.com

Sofinco victime d’une fuite de données bancaires Sofinco, une filiale du Crédit Agricole, a récemment été touchée par une fuite de données qui a exposé des informations bancaires sensibles de ses clients. Cet incident pourrait potentiellement affecter des milliers d’utilisateurs, et les détails de l’attaque sont encore en cours d’évaluation. Lire la suite sur usine-digitale.fr

Fuite du code source de Mitsubishi Motors par des hackers Un groupe de hackers a publié le code source prétendument volé à Mitsubishi Motors, l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Le code divulgué pourrait offrir des informations sensibles sur la technologie et les systèmes de l’entreprise. Ce type de fuite expose des risques potentiels en matière de propriété intellectuelle et de sécurité des véhicules. Mitsubishi Motors n’a pas encore commenté publiquement cette violation. Lire la suite sur cyberinsider.com

400 000 patients impactés par une cyberattaque sur un fournisseur de services de cycle de revenus Un prestataire de services de cycle de revenus a notifié une violation de données affectant environ 400 000 patients. Cette cyberattaque a compromis des informations personnelles, notamment des données de santé sensibles. L’entreprise travaille actuellement avec des équipes de cybersécurité pour limiter l’impact et renforcer ses systèmes de défense. Lire la suite sur databreachtoday.eu

Les informations bancaires du Premier ministre italien compromises Une enquête est en cours après la découverte de la compromission des informations bancaires du Premier ministre italien à la suite d’une fuite de données. Cet incident met en lumière la vulnérabilité des systèmes bancaires, même pour les personnalités publiques de haut niveau. Les autorités italiennes examinent actuellement comment cette violation a pu se produire. Lire la suite sur databreachtoday.eu

Breach chez Pokémon : fuite du code source et de données personnelles Des hackers ont réussi à pirater les systèmes de Pokémon, accédant à des informations sensibles, y compris du code source et des données personnelles. Ces informations ont ensuite été divulguées en ligne, mettant en danger la sécurité des utilisateurs et des employés. Lire la suite sur bitdefender.com

10 millions de comptes piratés au Moyen-Orient publiés sur le dark web Les données de près de 10 millions de comptes utilisateurs piratés dans des pays du Moyen-Orient ont été découvertes sur le dark web. Ces informations comprennent des adresses e-mail, des mots de passe et d’autres détails personnels, qui pourraient être exploités par des cybercriminels pour des activités malveillantes. Lire la suite sur undernews.fr

Cisco enquête sur une violation de données après la vente d’informations sur un forum de hackers Cisco a ouvert une enquête suite à la découverte de la vente de données volées sur un forum de hackers. Cette violation pourrait inclure des informations sensibles sur l’entreprise et ses clients. Bien que l’ampleur de l’attaque ne soit pas encore entièrement claire, Cisco prend des mesures pour comprendre l’origine de la fuite et s’assurer que des mesures de sécurité adéquates sont en place. Lire la suite sur bleepingcomputer.com