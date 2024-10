Le top 5 des actus cybersécurité (23 octobre 2024)

Le FBI a développé une fausse cryptomonnaie pour identifier et arrêter des cybercriminels impliqués dans des activités de blanchiment d’argent. Cette initiative innovante a permis aux autorités de surveiller les transactions et d’identifier les réseaux criminels opérant dans l’ombre. Cette opération démontre l’engagement des forces de l’ordre à utiliser des méthodes non conventionnelles pour lutter contre les cybermenaces et les activités illicites en ligne. Les résultats obtenus témoignent de l’efficacité croissante des approches proactives dans la lutte contre la cybercriminalité.