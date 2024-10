L’hebdo cybersécurité (20 octobre 2024)

La collaboration croissante entre les États-nations et les cybercriminels change le paysage des cyberattaques. Ce rapprochement est souvent motivé par des intérêts géopolitiques, permettant à certains États de tirer profit des compétences des groupes de hackers tout en niant leur implication directe. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et se concentrent sur des cibles spécifiques avec des objectifs politiques ou économiques.