Les actus cybersécurité de l’Europe (19 octobre 2024)

L’Union européenne a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à des cyberattaques perpétrées par des groupes affiliés à l’État russe. Ces attaques ont ciblé des infrastructures critiques, notamment dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications. Les sanctions visent à freiner ces activités malveillantes et à envoyer un signal contre l’utilisation des cyberattaques comme moyen de sabotage économique et politique.