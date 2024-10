Manipulation d’information : Mois européen de la cybersécurité 2024 #ThinkB4Uclick

Le 12e Mois européen de la cybersécurité 2024 s’active à sensibiliser sur les manipulations en ligne, notamment via l’intelligence artificielle, et renforce la coopération entre États membres.

Le 12e Mois européen de la cybersécurité (ECSM) en 2024 met l’accent sur la sensibilisation aux tactiques manipulatrices en ligne. Organisée chaque année par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en coopération avec la Commission européenne et les États membres, cette initiative vise à informer le grand public, les entreprises et les organisations des risques émergents et des meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

L’objectif de l’ECSM 2024

L’ECSM de cette année se concentre sur les stratégies de manipulation de l’information sur internet. Les cybercriminels utilisent des techniques de désinformation, des deepfakes et d’autres méthodes sophistiquées pour manipuler les opinions publiques, s’introduire dans des systèmes ou extorquer des informations sensibles. La campagne souhaite sensibiliser les utilisateurs à ces menaces et leur fournir des outils et conseils pour se protéger contre ces techniques.

La participation de la Suisse : accent sur les risques liés à l’intelligence artificielle

La Suisse participe également à cet événement et met particulièrement l’accent sur les risques liés à l’intelligence artificielle (IA). Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) attire l’attention sur la manière dont l’IA peut être utilisée pour manipuler les informations et créer de fausses réalités, notamment via des deepfakes et des algorithmes générant des contenus trompeurs.

La Suisse cherche, dans ce cadre, à sensibiliser les citoyens et les entreprises aux défis que pose l’IA en matière de manipulation et à encourager une vigilance accrue dans l’usage des outils numériques.

Un renforcement de la collaboration à l’échelle européenne

L’une des priorités de cet événement est de renforcer la coopération entre les États membres de l’UE afin de mieux lutter contre les cybermenaces transfrontalières. L’ENISA, en partenariat avec les agences nationales, vise à harmoniser les efforts de prévention à travers toute l’Europe.

Les initiatives incluent des formations, des campagnes de sensibilisation et le partage de bonnes pratiques entre les États membres, afin de mieux protéger les citoyens et les infrastructures critiques contre les cyberattaques.

